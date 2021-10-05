Марио Фернандес: «Уважаю «Зенит», но шансов на переход не было. ЦСКА – мой дом, не хочу перемен»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес высказался насчет игры за «Зенит» или иной российский клуб.
«Мой переход из ЦСКА в другую команду не имел ни малейшего шанса. Ни в «Зенит», ни в какой-либо другой клуб. Я очень уважаю «Зенит», но даже минимальных шансов не было.
Мне здесь хорошо, я чувствую себя комфортно, это мой дом. Каких бы денег ни предлагали, по собственному желанию я не хотел бы переходить из ЦСКА.
Я никогда не стремился играть ни за какой другой европейский клуб. Родственники спрашивают меня: «Может быть, все, хватит? Может, стоит поменять атмосферу, куда-то перейти, дать себе какие-то новые вызовы?»
А я все время говорю, что не хочу перемен, не хочу никуда переходить, я чувствую себя здесь абсолютно комфортно, меня все устраивает. Я не из тех, кто стремится для себя какие-то вызовы ставить», – заявил игрок.
Бразилец играет за ЦСКА с 2012 года.