«Грозный – самый безопасный город России». Даниил Уткин о жизни в Чечне

Полузащитник , выступающий за на правах аренды, рассказал о жизни в Грозном.

– Как родные отнеслись к твоему переезду в Грозный?

– Поначалу были сомнения. Но когда я подробнее узнал о городе, о клубе, рассказал родителям, они вроде немного успокоились.

Они вообще раньше меня приехали город смотреть. Я еще был на сборах, а они уже съездили в Грозный. Могу с уверенностью сейчас сказать: это самый безопасный город России.

– Вот прямо «самый»? И в чем это проявляется?

– Много полицейских и вообще людей, которые следят за порядком в городе.

За все мое время в Грозном ко мне ни разу никто не подходил, чтобы докопаться, как все это обычно рассказывают. Я чувствую себя здесь в максимальной безопасности.

– Что первое бросилось в глаза при переезде?

– Обычаи. Исламская религиозность в такой концентрации – для меня что-то новое.

– Что именно?

– Здесь люди более закрыты в плане одежды, особенно женщины. Среди мужчин тоже есть определенные правила – нельзя ходить по городу в шортах. Это тоже бросилось в глаза. Но я принял это спокойно, правила соблюдаю. Мы все в «Ахмате» носим только штаны. Мы должны уважать место, где играем.

Но люди в Чечне совершенно не злые. По крайней мере, в общении. В некоторых регионах России прямо чувствуешь, что люди наполнены негативом. А тут нет такого.

Да, чеченцы не проявляют каких-то суперэмоций, они более сдержаны, но агрессии и рядом нет. Я был удивлен этому, учитывая, что относительно недавно тут была война.

– Cтереотипный образ чеченцев несправедлив?

– Есть такое. Но люди, наверное, рассуждают, основываясь на старых воспоминаниях. Я тоже слышал рассказы, что чеченцы жестокие, злые. Но когда я здесь оказался, я понял, что все это совсем не так, – сказал Уткин.