Джикия сможет сыграть в матче Россия – Кипр

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о состоянии защитника .

– Как состояние Джикии? Сможет ли он завтра сыграть? Говорили, что сегодня это определится.

– Джикия сегодня будет тренироваться, так что завтра будет готов сыграть.

– Вы вчера говорили, что сегодня должны прийти результаты тестов. Пришли ли они и насколько вы довольны тем, что увидели там?

– Да, пришли тесты – посмотрели, все нормально. Не могу сказать, что все великолепно, естественно, у кого-то чуть лучше, у кого-то чуть хуже, у кого-то чуть больше усталость, у кого-то чуть меньше.

Но даже на глаз, наверное, можно понять, кто сыграл больше минут, как Джикия, который, по-моему, больше всего минут сыграл за это время с начала сезона. Понятно, что какая-то накопившаяся усталость уже присутствует.

Но в целом никакой катастрофы ни с кем не произошло. Так что в нормальном, хорошем состоянии, – заявил Карпин.

Матч 9-го тура квалификации ЧМ-2022 Россия – Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало – в 20:00 по московскому времени.

Карпин о недонастрое на Кипр: «Риск есть, его надо минимизировать разговорами. Как еще? По голове бить, что ли?»