Степашин об интересе «Ливерпуля» к Захаряну: «Это игры агентов. Ему еще 2-3 года можно поиграть в России»

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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал слух о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Ливерпуль».

– Сергей Вадимович, пошел шум, что 18-летнего Арсена Захаряна хочет купить «Ливерпуль». Даже называется сумма в 13 млн фунтов. Они к вам не обращались? Продадите?

– Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России. Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. А когда ему будет 21 год, то в самый раз… 

Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только, – сказал Степашин.

 

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