Степашин об интересе «Ливерпуля» к Захаряну: «Это игры агентов. Ему еще 2-3 года можно поиграть в России»

Член совета директоров прокомментировал слух о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в .

– Сергей Вадимович, пошел шум, что 18-летнего хочет купить «Ливерпуль». Даже называется сумма в 13 млн фунтов. Они к вам не обращались? Продадите?

– Да нет, это игры агентов. Он еще молодой человек, ему еще расти и расти. Я считаю, что Арсену еще 2-3 года можно поиграть в России. Должно пройти время, для того чтобы футболист мог состояться. А когда ему будет 21 год, то в самый раз…

Смотрите, у нас за границей сейчас почти никто хорошо не играет. Может быть, Головин только, – сказал Степашин.