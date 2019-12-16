Орлов о лимите: «Мутко – враг Виллаш-Боаша. Жены Фалькао и Моутинью уже приезжали в Петербург посмотреть, где будут жить»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что при Андре Виллаш-Боаше в «Зенит» могли перейти Радамель Фалькао (сейчас играет за «Райо Вальекано») и Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»).
«Когда пришел Виллаш-Боаш, у него оказался один враг – Виталий Мутко.
Фалькао и Моутинью – их жены уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано.
И как Виллаш-Боаш все время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!» А это было, когда Гарай перешел. Если бы еще те двое были в «Зените», плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Но исторический момент такой. Чуть-чуть не повезло «Зениту», – сказал Орлов.
Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год.