Орлов о лимите: «Мутко – враг Виллаш-Боаша. Жены Фалькао и Моутинью уже приезжали в Петербург посмотреть, где будут жить»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что при в «Зенит» могли перейти (сейчас играет за ) и Жоау Моутинью ( ).

«Когда пришел Виллаш-Боаш, у него оказался один враг – Виталий Мутко.

Фалькао и Моутинью – их жены уже приезжали в Петербург, смотрели, где будут жить. Но дней за 10 вышло постановление, что количество легионеров обрезано.

И как Виллаш-Боаш все время орал! При каждом удобном и неудобном случае говорил: «Спасибо Мутко! Он развалил!» А это было, когда Гарай перешел. Если бы еще те двое были в , плюс Халк, Кришито, Данни, у нас была бы потрясающая команда для Лиги чемпионов. Но исторический момент такой. Чуть-чуть не повезло «Зениту», – сказал Орлов.

Виллаш-Боаш тренировал «Зенит» с 2014 по 2016 год.