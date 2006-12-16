Геннадий Орлов: «Зенит» оказался не готов к ЛЧ. Ерохин, Сутормин, Оздоев при Спаллетти не прошли бы в состав»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал выступление в Лиге чемпионов.

– Как вы оцениваете итоги выступления «Зенита» в первой части сезона? С одной стороны, лидерство с большим отрывом в чемпионате России, с другой – провал в Лиге чемпионов.

– В Лиге чемпионов не хватило совсем чуть-чуть. Не повезло. Набрали 7 очков и заняли последнее место в группе. А помните, при в 2013 году набрали 6 очков и вышли в плей-офф со второго места.

По моему мнению, в решающем матче с «Бенфикой» играли на ничью, а надо было играть на победу. Вообще, сыграли слабо, несколько футболистов матч провалили.

И мне непонятно, почему тренерский штаб не пытался что-то поменять, почему, скажем, не заменили , который буквально все заваливал, очень много ошибался.

По большому счету, «Зенит» оказался не готов к Лиге чемпионов.

– В чем именно команда была не готова?

– Сейчас у «Зенита» не тот подбор футболистов, чтобы выходить в плей-офф Лиги чемпионов. Не хватает классных исполнителей.

Считаю, что некоторые игроки из команды , например, Александр Ерохин, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, вообще не прошли бы в основной состав во времена Лучано Спаллетти или .

– Значит, уровень «Зенита» за те три года, что команда не участвовала в Лиге чемпионов, понизился?

– Это очевидно. Понизился уровень не только «Зенита», а всего нашего чемпионата. И думаю, что дальше будет еще хуже.

Мне не нравится, что решили принять новый лимит на легионеров – всего восемь иностранцев в заявке. Это резко ослабит конкуренцию, даст большие поблажки для молодых россиян.

Да надо наоборот забыть о лимите. Думать только о классе футболистов, если ставить задачи в Лиге чемпионов.

Россияне должны играть не из-за того, что у них есть правильный паспорт, а пробиваться в основу, выигрывать борьбу у сильных легионеров, – заявил Орлов.

Вылет «Зенита» мог оправдать только стиль. У команды точно не все «абсолютно нормально»

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