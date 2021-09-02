«Челси» готов вернуть Сауля в «Атлетико» зимой, но в соглашении об аренде нет такого пункта

Полузащитник «Челси» вряд ли вернется в в январе.

26-летний испанец провел в составе «синих» лишь 239 минут на поле после аренды из мадридского клуба, и лондонцы готовы были бы вернуть Сауля в «Атлетико».

Главный тренер «Челси» не возражал бы против возвращения хавбека в Испанию, однако такой вариант не устраивает «Атлетико».

В арендном соглашении между клубами до 30 июня 2022 года не была предусмотрена возможность досрочного расторжения договора.

Ранее сообщалось, что Сауль не намерен возвращаться в «Атлетико» зимой и хочет проявить себя в «Челси», но английский клуб не будет выкупать игрока.

Пока на счету Сауля 5 матчей и ни одного результативного действия за два месяца. Подробно со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

Дебют Сауля за «Челси» – провал. Тухель заменил его в перерыве, а потом публично обозначил ошибки