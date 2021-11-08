Герман Ткаченко о контракте Бакаева: «Спартак» пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре»

Президент компании ProSports Management Герман Ткаченко прокомментировал информацию о переговорах по новому контракту полузащитника со «Спартаком».

Ранее сообщалось, что клуб предложил Бакаеву соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но не получил согласия. Также отмечалось, что в связи с этим рассмотрит возможность продажи игрока зимой, потенциальным вариантом назывался «Краснодар».

«Мы со «Спартаком» договорились не использовать медиа при переговорах, поэтому лишь скажу: эта информация не соответствует действительности, как минимум в области цифр и фактов.

«Спартак» пока не вернулся со встречным предложением. Планируем, что ясность наступит в декабре, после завершения первой части чемпионата», – отметил Герман Ткаченко в заявлении.

В текущем сезоне РПЛ Бакаев провел 14 матчей, в которых отметился тремя результативными передачами. Его подробная статистика – здесь.