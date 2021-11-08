«Спартак» может продать Бакаева зимой, если он не продлит контракт. Им интересуется «Краснодар» («РБ Спорт»)

Полузащитник может покинуть клуб.

Контракт 25-летнего игрока действует до окончания текущего сезона. По информации «РБ Спорт», московский клуб предлагал ему продлить соглашение с зарплатой 1,7 миллиона евро в год, но не получил согласия со стороны футболиста.

Если новый контракт не будет подписан, «Спартак» рассмотрит возможность продажи игрока в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в услугах игрока заинтересован .

В текущем сезоне РПЛ Бакаев провел 14 матчах, в которых отличился тремя результативными передачами. Его подробная статистика – здесь.