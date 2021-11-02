Эмери объявил, что останется в «Вильярреале». Теперь Хау – основной кандидат на пост тренера «Ньюкасла»

Тренер Унаи Эмери объявил, что останется в .

Ранее стало известно, что интерес к испанскому специалисту проявляет «Ньюкасл».

«Я решил остаться здесь. «Вильярреал» – мой дом, и я на 100% верю в проект. Горд, что заинтересовал топ-клуб, но я безумно счастлив в этой команде. Поэтому я сообщил Фернандо Роигу [президенту «Вильярреала»], что остаюсь.

Хочу быть частью этого проекта, потому что клуб и игроки очень меня уважают. Это уважение взаимно», – написал Эмери.

50-летний тренер возглавил «Вильярреал» в 2020 году. В прошлом сезоне команда выиграла Лигу Европы – это первый трофей клуба в истории.

На фоне отказа Эмери от предложения основным кандидатом на пост главного тренера английского клуба, недавно приобретенного саудовцами, является , который летом прошлого года ушел из «Борнмута» и с тех пор остается без работы.