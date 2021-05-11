Черчесов о «золотом активе»: «Иногда надо вещи называть своими именами. Оказался прав, к сожалению»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об интервью «Матч ТВ», в ходе которого критически отозвался о братьях Миранчуках и форварде .

– После тяжелой осени у сборной была неплохая весна. Как игроки восприняли то, что вы говорили в эфире «Матч ТВ»? Все те резонансные слова по поводу золотого актива.

– Не знаю, как ответить.

– Вы говорили с игроками?

– Я об этом не говорю, потому что был вопрос… Кстати, не я этот вопрос задал, я просто ответил, но ваши друзья приплюсовали это мне как обычно.

Но не в этом дело, еще раз повторяю: иногда надо вещи называть своими именами. Не потому, что ты хочешь кого-то обидеть. Кстати, мы постоянно это делаем здесь. На собрании игроки четко должны понимать, кто и как потренировался, а не красивые слова слушать. Игрокам надо помогать, а не нравиться им.

Так и там. Был вопрос, был ответ. К сожалению, оказался прав, – сказал Черчесов.

«Они дома чай пьют, а я из-за этого золотого актива перед вами». Черчесов наехал на Миранчуков с Чаловым и объяснил пользу «бездарного» Заболотного