Березуцкий про 1:4 с «Сочи»: «Пропустили два необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Сочи» в матче 14-го тура (1:4).

– Пропустили два быстрых необязательных гола, из-за чего первый тайм провалили полностью. После таких мячей команда была обескуражена, пропустили следом и третий. Во втором тайме играли явно лучше, но после такой первой половины встречи это было не сложно. Могли забить и второй мяч, но не получилось.

– Второй тайм был лучше, чем первый. Из-за чего?

– Вследствие замен и, возможно, разговоров в раздевалке. играл по результату, могли себе позволить сбавить обороты, – сказал Березуцкий.