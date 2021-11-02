У «МЮ» 5 защитников в составе на матч с «Ман Сити», Роналду и Бруну тоже сыграют

Стал известен стартовый состав на домашнее дерби с .

Главный тренер манкунианцев выбрал следующих игроков: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи, Шоу, Мактомини, , , Гринвуд, Роналду.

Таким образом, в состав хозяев попали 5 номинальных защитников.

Сульшер перед игрой уточнил, что нападающего Эдинсона Кавани нет в заявке по причине травмы.

проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:30 по московскому времени.