У «МЮ» 5 защитников в составе на матч с «Ман Сити», Роналду и Бруну тоже сыграют

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Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на домашнее дерби с «Манчестер Сити».

Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер выбрал следующих игроков: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи, Шоу, Мактомини, ФредБруну Фернандеш, Гринвуд, Роналду.

Таким образом, в состав хозяев попали 5 номинальных защитников.

Сульшер перед игрой уточнил, что нападающего Эдинсона Кавани нет в заявке по причине травмы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:30 по московскому времени.

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