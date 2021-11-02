У «МЮ» 5 защитников в составе на матч с «Ман Сити», Роналду и Бруну тоже сыграют

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на домашнее дерби с «Манчестер Сити».
Главный тренер манкунианцев Оле-Гуннар Сульшер выбрал следующих игроков: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Байи, Шоу, Мактомини, Фред, Бруну Фернандеш, Гринвуд, Роналду.
Таким образом, в состав хозяев попали 5 номинальных защитников.
Сульшер перед игрой уточнил, что нападающего Эдинсона Кавани нет в заявке по причине травмы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:30 по московскому времени.