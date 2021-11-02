Рио Фердинанд: «Роналду покупали не для того, чтобы он прессинговал. Делает ли это Месси?»

Бывший защитник Рио Фердинанд прокомментировал разговоры о том, что форвард мало прессингует.

«Идиоты. Вы говорите не про Джо Блоггса (это имя-заполнитель, которое используют для обозначения среднего человека с улицы – Sports.ru). Вы говорите об одном из величайших, если не о величайшем бомбардире в истории футбола.

Его покупали не для того, чтобы он бегал и прессинговал. «Реал» брал пикового Роналду не для прессинга. Почему вы хотите этого сейчас? Для меня в этом нет никакого смысла.

Главное качество Роберта Левандовского – это прессинг? Когда все называли Харри Кейна лучшей девяткой в мире, то о нем говорили: «Он невероятен в прессинге»? , лучшая девятка на протяжении многих лет. Люди говорили: «Он невероятно прессингует»? Такого не было.

Прессингует ли ? Он обходится без этого», – сказал Фердинанд в интервью The Athletic.

В 12 матчах после возвращения в «МЮ» португалец забил 9 голов и сделал 1 ассист. Его полная статистика – тут.