Гвардиола о 3 матчах с «МЮ» без побед: «5-6 лет мы выше в таблице. Только это имеет значение»

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался о неудачной серии игр против .

«Горожане» не выигрывают у «МЮ» в на протяжении 3 матчей – 2 матча команда Гвардиолы проиграла, еще одна игра завершилась вничью.

«Это хорошая, хорошая команда. Такое может снова произойти, но не забывайте о количестве очков, набранных командами на протяжении последних 5-6 лет. В каждом сезоне АПЛ мы были выше в таблице, чем «МЮ».

Вы хотите, чтобы я сказал: «Окей, они обыграли нас». Такое может случиться, и они хороши.

С моего прихода в «Ман Сити» прошло 5 сезонов, сейчас идет шестой. Количество очков в каждом из этих сезонов – единственное, что имеет значение», – сказал Гвардиола.

Сегодня сыграет с «МЮ» на «Олд Траффорд». Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 15:30 по московскому времени.