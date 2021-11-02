«Спартак» контактирует с экс-ассистентом Конте Ваноли. Его могут назначить в январе («СЭ»)

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«Спартак» может возглавить Паоло Ваноли, бывший ассистент Антонио Конте в «Челси» и «Интере».

Московский клуб контактирует с итальянцем. Речь идет о его назначении в январе, пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источники в Италии.

Кандидатуру 49-летнего специалиста, с которым в Россию могут прибыть еще несколько итальянских тренеров, лоббирует не Франко Камоцци, близкий к акционерам московского клуба, а известный агент Андреа д’Амико.

Отметим, что в штаб Конте в «Тоттенхэме» Ваноли не вошел.

Нынешний тренер «Спартака» Руй Витория пришел в клуб в мае 2021 года. Сейчас красно-белые занимают 9-е место в РПЛ, отставая от первого места на 11 очков.

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