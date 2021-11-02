Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» – номер один в Манчестере и, возможно, в мире»

Главный тренер высказался о соперничестве с «Манчестер Сити».

– Можете ли вы представить, что «Ман Сити» обойдет «МЮ» по количеству титулов АПЛ, учитывая их превосходство в последнее время?

– Нет, не могу. Но то, что они сделали за последние 10 лет, нужно уважать. Еще сильнее следует уважать то, чего они добились за последние 4-5 лет. Они доминировали в Англии и Европе.

Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы обязательно вернемся. Я думаю, что мы номер один в Манчестере и, возможно, в мире, – сказал Сульшер.

Напомним, что «Юнайтед» выигрывал АПЛ 13 раз, все – при Алексе Фергюсоне. У – 5 побед в .

Сегодня «МЮ» сыграет с «Сити» на «Олд Траффорд». Матч начнется в 15:30 по московскому времени.