Оле-Гуннар Сульшер: «МЮ» – номер один в Манчестере и, возможно, в мире»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о соперничестве с «Манчестер Сити».
– Можете ли вы представить, что «Ман Сити» обойдет «МЮ» по количеству титулов АПЛ, учитывая их превосходство в последнее время?
– Нет, не могу. Но то, что они сделали за последние 10 лет, нужно уважать. Еще сильнее следует уважать то, чего они добились за последние 4-5 лет. Они доминировали в Англии и Европе.
Но мы – «Манчестер Юнайтед», мы обязательно вернемся. Я думаю, что мы номер один в Манчестере и, возможно, в мире, – сказал Сульшер.
Напомним, что «Юнайтед» выигрывал АПЛ 13 раз, все – при Алексе Фергюсоне. У «Ман Сити» – 5 побед в АПЛ.
Сегодня «МЮ» сыграет с «Сити» на «Олд Траффорд». Матч начнется в 15:30 по московскому времени.