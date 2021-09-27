«Реал» показал складной газон на «Бернабеу». Его будут убирать для концертов, киберспорта и баскетбола

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Продолжается реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

В соцсетях мадридский клуб показал, что на арене будет уникальная система смены покрытия.

Газон по частям будут убирать в подземное хранилище прямо на стадионе, где о нем можно заботиться – встроены специальные фитолампы и система поливки травы. Весь процесс автоматизирован. 

Механизм уборки газона и подземное хранилище – часть плана «Реала». Клуб хочет зарабатывать на киберспорте, сети ресторанов, новом флагманском магазине, обновленном музее, развивать онлайн-магазин.

«Реал» рассчитывает использовать стадион 300 дней в году, включая концерты, бизнес-конференции, киберспортивные турниры и даже баскетбольные и теннисные матчи, игры НФЛ. 

По подсчетам «Реала», мероприятия на обновленном стадионе принесут в казну дополнительные 150 млн евро – вдобавок к 170 млн евро, которые мадридцы получали до реконструкции.

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