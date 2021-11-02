«Барса» и «Челси» интересуются Команом. Вингер не может договориться с «Баварией» о повышении зарплаты до 20 млн евро

Полузащитник «Баварии» может перейти в другой клуб.

На данный момент представителям француза и клуба не удается достичь соглашения о продлении контракта, истекающего в 2023 году.

25-летний игрок хочет получать 20 млн евро в год вместо нынешних 10. Мюнхенский клуб не согласен на такие условия и предлагает 13 млн.

Агенты Комана рассматривают вариант с бесплатным уходом клиента по истечении срока договора. За ситуацией следят и , интересующиеся вингером, сообщает Sport Bild.

В нынешнем сезоне Коман забил 2 гола в 5 матчах Бундеслиги. Его статистика – здесь.