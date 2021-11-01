Месси пропустит несколько матчей. Травма колена беспокоит его с сентября (Infobae)

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу травмы квалификация ЧМ-2022 Южная Америка Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

По информации Infobae, аргентинец пропустит несколько ближайших матчей. Повреждение он получил в матче за сборную Аргентины с Венесуэлой в сентябре (3:1).

Боли беспокоят его с тех пор. Восстановление займет какое-то время. 34-летний игрок планирует пройти курс реабилитации в клинике в Мадриде.

Месси намерен полностью восстановиться к матчу квалификации ЧМ-2022 против Бразилии, который состоится 17 ноября.

В игре с «Лионом» (2:1) на прошлой неделе Месси был заменен в перерыве, в состав на матч с «Лейпцигом» он не попал.

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