Месси пропустит несколько матчей. Травма колена беспокоит его с сентября (Infobae)

Нападающий выбыл на неопределенный срок из-за травмы колена.

По информации Infobae, аргентинец пропустит несколько ближайших матчей. Повреждение он получил в матче за сборную Аргентины с Венесуэлой в сентябре (3:1).

Боли беспокоят его с тех пор. Восстановление займет какое-то время. 34-летний игрок планирует пройти курс реабилитации в клинике в Мадриде.

Месси намерен полностью восстановиться к матчу квалификации ЧМ-2022 против , который состоится 17 ноября.

В игре с (2:1) на прошлой неделе Месси был заменен в перерыве, в состав на матч с он не попал.