У Месси есть проблемы с коленом, помимо мышечного дискомфорта. Он может сыграть с «Лейпцигом»

Форварда беспокоят сразу несколько повреждений.

34-летний аргентинец ощутил мышечный дискомфорт во время игры с «Лиллем» (2:1), и тренер Маурисио Почеттино заменил игрока в качестве меры предосторожности.

Медперсоналом парижан внимательно следит за состоянием Лионеля, чтобы дискомфорт не превратился в травму. Помимо этого, у Месси небольшая проблема с коленом, за которой также внимательно наблюдают врачи.

В воскресенье Месси работал отдельно от общей группы – с физиотерапевтом. В клубе надеются, что футболист будет готов к матчу с в Лиге чемпионов 3 ноября, и пока нет никаких подтверждений того, что все будет иначе.

Однако Маурисио Почеттино не станет рисковать здоровьем Месси, он примет решение об участии игрока в матче, когда получит больше информации о состоянии нападающего.

Что касается , то он чувствует себя лучше после инфекции в ЛОР-органах и должен сыграть в .

У Месси нет результативных действий в 5 матчах Лиги 1, а 3 играх ЛЧ за «ПСЖ» он забил 3 гола. Его полная статистика – здесь.

Месси сняли в перерыве из-за травмы и закамбэчили без него. Так рано Лео не меняли два года