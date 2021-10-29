Участие Месси в матче с «Лейпцигом» под вопросом. Он тренировался индивидуально

Нападающий может пропустить матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против .

34-летний игрок пропустил сегодняшнюю тренировку в общей группе парижан, он тренировался по индивидуальной программе.

Ранее аргентинец не вышел на второй тайм матча 1 против «Лилля» (2:1) из-за мышечного дискомфорта. Также сообщалось, что у Месси небольшая проблема с коленом, но он сможет принять участие в игре с «Лейпцигом».

Решение о том, будет ли играть Месси в этом матче, будет принято завтра или во вторник утром, сообщает RMC Sport.