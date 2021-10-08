Левандовски, Роналду и Дибала – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 4-го тура группового этапа чемпионов.

В список претендентов вошли четыре футболиста.

Форвард «Баварии» сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).

Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш оформил дубль в игре с «Бешиташем» (4:0).

Нападающий Пауло Дибала забил 2 гола и отдал результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2).

Форвард сделал дубль в игре с «Аталантой» (2:2).