Левандовски, Роналду и Дибала – среди претендентов на звание игрока недели в ЛЧ

УЕФА запустил голосование за лучшего игрока 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
В список претендентов вошли четыре футболиста.
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски сделал хет-трик и голевую передачу в матче с «Бенфикой» (5:2).
Полузащитник «Спортинга» Педру Гонсалвеш оформил дубль в игре с «Бешиташем» (4:0).
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала забил 2 гола и отдал результативный пас в матче с «Зенитом» (4:2).
Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сделал дубль в игре с «Аталантой» (2:2).