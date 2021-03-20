«Ливерпулю» интересен Коутиньо. Лапорта хочет, чтобы игрок ушел из «Барсы» зимой (Эдуардо Инда)

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Полузащитник Филиппе Коутиньо может покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает El Chiringuito TV, президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет, чтобы зимой бразилец ушел из «Барсы».

В возвращении 29-летнего хавбека заинтересован «Ливерпуль», сообщил журналист Okdiario Эдуардо Инда в программе El Chiringuito de Jugones.

Напомним, что Коутиньо перешел в «Барселону» из «Ливерпуля» в январе 2018 года за 160 миллионов евро.

В этом сезоне Филиппе провел 4 матча в Ла Лиге и не отметился результативными действиями.

С полной статистикой игрока можно ознакомиться по ссылке.

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