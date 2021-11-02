«Ливерпуль» победил «Атлетико» (2:0) благодаря голам Жоты и Мане. Мадридцы снова играли в меньшинстве

дома победил (2:0) в 4-м туре группового этапа .

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Диогу Жота и Садьо Мане забили два гола еще в первом тайме, а на 36-й минуте «Атлетико» вновь остался в меньшинстве: был удален Фелипе.

«Ливерпуль» благодаря победе вышел в плей-офф ЛЧ с 1-го места в группе B, а «Атлетико» опустился на 3-е место.

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