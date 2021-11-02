«Ливерпуль» победил «Атлетико» (2:0) благодаря голам Жоты и Мане. Мадридцы снова играли в меньшинстве

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«Ливерпуль» дома победил «Атлетико» (2:0) в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Диогу Жота и Садьо Мане забили два гола еще в первом тайме, а на 36-й минуте «Атлетико» вновь остался в меньшинстве: был удален Фелипе.

«Ливерпуль» благодаря победе вышел в плей-офф ЛЧ с 1-го места в группе B, а «Атлетико» опустился на 3-е место.

Ливерпуль Англия – Атлетико Испания 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
3 ноября, 23.00, «Энфилд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 13 Диогу Жота, 2:0 – 21 Мане.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд (Филлипс, 90), Матип, ван Дейк, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо (Тиаго Алькантара, 60), Окслейд-Чемберлен (Минамино, 78), Салах, Диогу Жота, Мане (Фирмино, 46; Ориги, 78).
АтлетикоОблак, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Коке (Матеус Кунья, 69), Триппьер, де Пауль, Корреа (Серрано, 75), Жоау Феликс (Лоди, 59), Карраско (Врсалько, 69), Суарес (Эррера, 59).
Предупреждения:
Эрмосо (8), Мане (15), Суарес (38), Коке (38), Жоау Феликс (52), Диогу Жота (85), Матип (90).
Удаление:
Фелипе (36).

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