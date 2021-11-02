РПЛ пытается изменить ситуацию по матчу «Динамо» – «Краснодар». Местный Роспотребнадзор запретил играть в Москве

Исполняющий обязанности президента РПЛ Ашот Хачатурянц отреагировал на возможный запрет на проведение матча 14-го тура Премьер-лиги «Динамо» – «Краснодар» в Москве.

Управление Роспотребнадзора по Москве направило московскому клубу распоряжения о запрете на проведение матча в столице. При этом у «Динамо» есть разрешение федерального Роспотребнадзора на проведение игры.

Хачатурянц сообщил, что лига пытается изменить ситуацию по матчу, а также работает над альтернативой проведения игры в другом городе.

Фото: «Матч ТВ»

«Динамо» обратилось в РФС и РПЛ из-за запрета на проведение матча с «Краснодаром» в Москве. У клуба есть разрешение федерального Роспотребнадзора