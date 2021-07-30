Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Игра «Спартак» – «Локо» под угрозой («Чемпионат»)

Роспотребнадзор вводит ограничения на проведение футбольных матчей в Москве.

Проводить матч 14-го тура РПЛ между и в Москве уже запретили официально. Также под угрозой находится игра между «Спартаком» и «Локомотивом», пишет «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо, с большой долей вероятности, в ближайшее время придет и в «Спартак». Таким образом, под угрозой и дерби между «Спартаком» и .

В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на . также может обратиться к руководству подмосковной арены», – сообщил источник.

РПЛ о матчах в нерабочие дни: «Будем действовать исходя из решений органов власти субъектов РФ»