Роспотребнадзор запретил проводить матч «Динамо» – «Краснодар» в Москве. Игра «Спартак» – «Локо» под угрозой («Чемпионат»)

Роспотребнадзор вводит ограничения на проведение футбольных матчей в Москве.
Проводить матч 14-го тура РПЛ между «Динамо» и «Краснодар» в Москве уже запретили официально. Также под угрозой находится игра между «Спартаком» и «Локомотивом», пишет «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.
«В московский клуб пришло официальное письмо, запрещающее проведение матча с «Краснодаром». Такое же письмо, с большой долей вероятности, в ближайшее время придет и в «Спартак». Таким образом, под угрозой и дерби между «Спартаком» и «Локомотивом».
В «Динамо» рассматривают вариант обменяться кругами с «Краснодаром», либо провести матч на «Арене Химки». «Спартак» также может обратиться к руководству подмосковной арены», – сообщил источник.
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