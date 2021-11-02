Дзюба не в старте «Зенита» в 3-м матче подряд. Такого не было с августа 2017-го

Нападающий не попал в стартовый состав команды на игру группового этапа чемпионов против .

33-летний форвард не выходит с первых минут уже на третью игру подряд. Такого с Дзюбой не случалось с августа 2017 года – тогда он начинал на скамейке запасных 6 матчей «Зенита» кряду.

Ранее форвард не вышел в старте на матчи со «Спартаком» (7:1) и «Динамо» (4:1), но отличился в каждом из них после выхода на замену.

С полной статистикой Дзюбы можно ознакомиться по ссылке.