Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Зенит». 1:1 – Бонуччи забил в свои ворота. Текстовый онлайн есть

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играет в гостях с «Ювентусом».
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию матча.
Игру показывает телеканал «Матч ТВ».
Пауло Дибала открыл счет на 11-й минуте. Леонардо Бонуччи на 26-й минуте срезал мяч в свои ворота после кросса Вячеслава Караваева.
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала, Бернардески.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.