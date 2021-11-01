Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Зенит». 1:1 – Бонуччи забил в свои ворота. Текстовый онлайн есть

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В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играет в гостях с «Ювентусом».

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Также на сайте можно посмотреть прямую трансляцию матча.

Игру показывает телеканал «Матч ТВ».

Пауло Дибала открыл счет на 11-й минуте. Леонардо Бонуччи на 26-й минуте срезал мяч в свои ворота после кросса Вячеслава Караваева.

Ювентус Италия – Зенит Россия 1:1 (перерыв)
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Дибала, 1:1 – 26, автогол Бонуччи.
ЮвентусШченсны, Данило, Бонуччи, де Лигт, Алекс Сандро, Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората, Дибала, Бернардески.
ЗенитКрицюк, Ловрен, Ракицкий, Чистяков, Караваев, Сутормин, Барриос, Мостовой, Вендел, Азмун, Клаудиньо.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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