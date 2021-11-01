Видеотрансляция матча «Ювентус» – «Зенит». 1:1 – Бонуччи забил в свои ворота. Текстовый онлайн есть

В 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» играет в гостях с «Ювентусом».

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Игру показывает телеканал «Матч ТВ».

Пауло Дибала открыл счет на 11-й минуте. Леонардо Бонуччи на 26-й минуте срезал мяч в свои ворота после кросса Вячеслава Караваева.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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