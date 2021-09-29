Ловрен, Дзюба, Караваев, Клаудиньо и Ракицкий – в старте «Зенита» на матч с «Ювентусом». Азмун и Кузяев – в запасе

Теги Зенит Артем Дзюба Михаил Кержаков Ювентус премьер-лига Россия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Деян Ловрен Александр Ерохин Ярослав Ракицкий Станислав Крицюк Вячеслав Караваев Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Далер Кузяев Сердар Азмун Дуглас Сантос Малком Вильмар Барриос Андрей Мостовой Клаудиньо Родригес Данил Круговой Вендел Данила Хотулев Кирилл Кравцов Давид Бязров Даниил Кузнецов 2003 Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».

С первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.

Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Ювентусом». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Фильм Sports.ru о мегапобедах «Зенита»-2008. Аршавин, Погребняк, Тимощук, Файзулин и другие победители Кубка и Суперкубка УЕФА

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные