Ловрен, Дзюба, Караваев, Клаудиньо и Ракицкий – в старте «Зенита» на матч с «Ювентусом». Азмун и Кузяев – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа чемпионов против .

С первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, .

Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, , Даниил Кузнецов.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между и «Ювентусом». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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