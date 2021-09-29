Ловрен, Дзюба, Караваев, Клаудиньо и Ракицкий – в старте «Зенита» на матч с «Ювентусом». Азмун и Кузяев – в запасе

Стал известен стартовый состав «Зенита» на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Ювентуса».
С первых минут на поле выйдут Станислав Крицюк, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Клаудиньо, Артем Дзюба.
Запасные: Михаил Кержаков, Давид Бязров, Данила Хотулев, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча между «Зенитом» и «Ювентусом». Также на сайте можно будет посмотреть игру в прямом эфире.
Начало – в 22:00 по московскому времени.
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