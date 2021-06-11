Даниил Уткин: «Не будет лимита – приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно»

Полузащитник , на правах аренды выступающий за , поделился мнением о лимите на легионеров и бюджетном финансировании клубов.

– У нас большинство клубов бюджетные. Если не будет лимита – приедут иностранцы и будут играть за бюджетные деньги. Это странно.

Я не против отмены лимита, если это так нужно всем, но я не считаю, что это главная причина провала наших клубов в Европе. И не в том дело, что у нас лига как-то не так построена. Причину нужно искать глубже – в детском футболе, в детских тренерах.

– В чем здесь ты видишь конкретные беды?

– Тренеры не сильно мотивированы заниматься детским футболом, особенно в регионах. Да, не так давно создали ЮФЛ, и это хорошо. Думаю, в скором времени появится много талантливых футболистов. Главное – их не упустить. Но на этом нельзя останавливаться.

Мой лучший друг работает тренером в Аксае. Зарплаты там крошечные. Это плохо. Нужно выстроить стратегию, при которой тренеры будут мотивированы находить таланты. У всех ведь семьи, дети, а они получают минимальные оклады.

Пусть те же голландцы из Hypercube расскажут, что нам нужно менять именно в детском футболе. Сейчас ведь создано очень много условий для развития детского футбола, много полей – не то что 10 лет назад. Просто нужна система.

– Хорошо, а «Шериф»? В Молдавии нет лимита – и вон что парни творят.

– Тут нужно уже выбирать. Чисто как болельщик я бы хотел смотреть с трибуны, как мои русские ребята выигрывают матчи в Лиге чемпионов. Может, я в детстве в школу с ним ходил, а сейчас они в ЛЧ побеждают.

А как футболисту мне без разницы – есть лимит или нет. Мне все равно – конкурировать с русским или с иностранцем. Пускай хоть кого привозят, – сказал Уткин.