Линекер об игроке-гее из Австралии: «Надеюсь, многие пойдут по этому пути. Абсурдно, что каминг-аут – это проявление смелости»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал игрока «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, сообщившего, что он гей.
«Абсурдно, что каминг-аут в футболе считают проявлением смелости. Но это так, и я восхищен Джошем. Надеюсь, по этому пути пойдут и многие другие.
Я уверен, что подавляющее большинство любителей футбола поддержат его и избавят других игроков от страха, который может быть у них», – написал Линекер.
Кавалло – единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.