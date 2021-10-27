Линекер об игроке-гее из Австралии: «Надеюсь, многие пойдут по этому пути. Абсурдно, что каминг-аут – это проявление смелости»

Теги Гари Линекер высшая лига Австралия Аделаида Юнайтед ЛГБТ соцсети Джошуа Кавалло Футбол

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал игрока «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, сообщившего, что он гей.

«Абсурдно, что каминг-аут в футболе считают проявлением смелости. Но это так, и я восхищен Джошем. Надеюсь, по этому пути пойдут и многие другие.

Я уверен, что подавляющее большинство любителей футбола поддержат его и избавят других игроков от страха, который может быть у них», – написал Линекер.

Кавалло – единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.

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