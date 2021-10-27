Линекер об игроке-гее из Австралии: «Надеюсь, многие пойдут по этому пути. Абсурдно, что каминг-аут – это проявление смелости»

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер поддержал игрока Джошуа Кавалло, сообщившего, что он гей.

«Абсурдно, что каминг-аут в футболе считают проявлением смелости. Но это так, и я восхищен Джошем. Надеюсь, по этому пути пойдут и многие другие.

Я уверен, что подавляющее большинство любителей футбола поддержат его и избавят других игроков от страха, который может быть у них», – написал Линекер.

Кавалло – единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.