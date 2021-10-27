«Барса» – игроку-гею из Австралии: «Твое мужество поспособствует нормализации разнообразия в спорте»

«Барселона» выступила в поддержку игрока «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, сообщившего, что он гей.
«Джошуа, спасибо тебе за огромный шаг вперед! Твое мужество поспособствует нормализации разнообразия в спорте 🏳️🌈», – говорится в сообщении «блауграны».
Австралиец – единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.
Гризманн поддержал игрока-гея, сделавшего каминг-аут: «Горжусь тобой ✊🏼❤️»
Тренер «Аделаиды» о каминг-ауте игрока-гея: «Кавалло проявил невероятное мужество. Восхищаюсь им»