«Барса» – игроку-гею из Австралии: «Твое мужество поспособствует нормализации разнообразия в спорте»

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«Барселона» выступила в поддержку игрока «Аделаиды Юнайтед» Джошуа Кавалло, сообщившего, что он гей.

«Джошуа, спасибо тебе за огромный шаг вперед! Твое мужество поспособствует нормализации разнообразия в спорте 🏳️‍🌈», – говорится в сообщении «блауграны».

Австралиец – единственный открытый гей среди профессиональных игроков высших дивизионов на данный момент.

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