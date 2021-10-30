Месси – вне состава «ПСЖ» на матч против «Лейпцига»

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«ПСЖ» представил состав на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг».

Вне заявки парижан остался нападающий Лионель Месси.

34-летний аргентинец ощутил мышечный дискомфорт во время игры с «Лиллем» (2:1), и тренер Маурисио Почеттино заменил его в качестве меры предосторожности.

Помимо этого, у Месси имеется небольшая проблема с коленом. Накануне он тренировался по индивидуальной программе.

Также не примут участия в предстоящем матче из-за проблем со здоровьем Серхио Рамос, Марко Верратти и Леандро Паредес.

Матч «Лейпциг» – «ПСЖ» состоится завтра, 3 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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