Месси – вне состава «ПСЖ» на матч против «Лейпцига»

представил состав на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов против .

Вне заявки парижан остался нападающий .

34-летний аргентинец ощутил мышечный дискомфорт во время игры с «Лиллем» (2:1), и тренер Маурисио Почеттино заменил его в качестве меры предосторожности.

Помимо этого, у Месси имеется небольшая проблема с коленом. Накануне он тренировался по индивидуальной программе.

Также не примут участия в предстоящем матче из-за проблем со здоровьем Серхио Рамос, Марко Верратти и Леандро Паредес.

Матч «Лейпциг» – «ПСЖ» состоится завтра, 3 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.