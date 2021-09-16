Канделаки о «Матч ТВ»: «Бережливо относимся к расходам, потому что много тратим на права. Записанные программы не набирают просмотров»

Заместитель гендиректора высказалась о телеканале , которому исполнилось шесть лет.

«Под шестилетие мы начинаем много новых проектов: информагентство «Матч+» и ток-шоу. В этом году мы прекрасно показали Евро и Олимпиаду.

Я думаю, с точки зрения технологического рывка, обновления и объединения команды, постановки новых целей, это движение в будущее. Для нас это очень знаковый год.

Александр Александрович Жаров дал нам очень много возможностей с точки зрения быстрых изменений в команде.

К нам присоединились новые коллеги – Александр Тащин, Олег Полунин, Василий Конов. Наши постоянные сотрудники тоже сделали шаг вперед. Мы продолжаем поиск новых лиц.

Мы крайне бережливо относимся к своим расходам, потому что много средств тратим на права. Записанные программы не набирают много просмотров, мы это уяснили, поэтому максимально вкладываемся в прямой эфир.

Все это стало возможным по одной простой причине: когда профессиональные лидеры, объединенные общей целью, собираются вместе, то невозможно не выглядеть так, как выглядит «Матч» на момент своего шестилетия», – сказала