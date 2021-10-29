Контракт Конте с «Тоттенхэмом» – до июня 2023-го, все уладят сегодня-завтра. Тренер уже в Лондоне

Бывший главный тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» близок к назначению в «Тоттенхэм».

Итальянец подпишет с лондонским клубом контракт сроком до июня 2023 года. Это произойдет, когда стороны уладят оставшиеся детали соглашения.

Конте уже прилетел в Лондон, скоро он встретится со спортивным директором «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

«Шпоры» планируют оформить все документы сегодня вечером (самый поздний срок – завтрашнее утро). Затем о назначении Конте будет объявлено официально, сообщают Фабрицио Романо и .

«Тоттенхэм» уволил Нуну после депрессивного разгрома от «МЮ». Теперь в Лондоне ждут второе пришествие Конте