Контракт Конте с «Тоттенхэмом» – до июня 2023-го, все уладят сегодня-завтра. Тренер уже в Лондоне

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Джанлука Ди Марцио Фабио Паратичи Футбол

Бывший главный тренер «Интера», «Челси» и «Ювентуса» Антонио Конте близок к назначению в «Тоттенхэм».

Итальянец подпишет с лондонским клубом контракт сроком до июня 2023 года. Это произойдет, когда стороны уладят оставшиеся детали соглашения.

Конте уже прилетел в Лондон, скоро он встретится со спортивным директором «Тоттенхэма» Фабио Паратичи.

«Шпоры» планируют оформить все документы сегодня вечером (самый поздний срок – завтрашнее утро). Затем о назначении Конте будет объявлено официально, сообщают Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио.

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