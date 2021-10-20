Черчесов может возглавить сборную Польши, если команда не выйдет на ЧМ-2022

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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может продолжить карьеру в Польше.

58-летний тренер может возглавить сборную Польши, заявили «Матч ТВ» несколько источников, знакомых с ситуацией.

С Черчесовым общался президент Польского футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша.

Глава PZPN контактировал с Черчесовым, но разговор носил неофициальный характер. Станислав хотел бы поработать со сборной Польши.

Для того, чтобы это произошло, поляки должны не выйти на ЧМ-2022. Сборная Польши занимает второе место в группе I, уступая за два тура до конца турнира три очка англичанам и опережая на два очка албанцев. На чемпионат мира напрямую выходит победитель группы, вторая команда весной сыграет в плей-офф. С января польской командой руководит португалец Паулу Соуза.

Черчесов уже работал в Польше. В сезоне-2015/16 он привел «Легию» к победе в чемпионате Польши и выиграл Кубок страны. Сборную России он тренировал с августа 2016 до июля 2021-го.

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