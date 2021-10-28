Отец Хлусевича о «Спартаке»: «Зенит», «Краснодар», «Рубин» и середняки топовых лиг тоже проявляли интерес»

Андрей Хлусевич, отец полузащитника «Арсенала» , прокомментировал трансфер сына в «Спартак».

– Когда начались переговоры со «Спартаком»?

– Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб.

Проявляли интерес , и . Но самый предметный интерес проявил «Спартак».

– Что стало решающим фактором при переезде в Москву?

– Большая разница между клубами. История у и разные, у красно-белых огромная своя история. Это стало решающим фактором.



– Проявляли ли интерес иностранные клубы?

– Да, но это были середняки топовых лиг. Даниил еще молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.

– Действительно ли переход состоялся в большинстве своем из-за большой зарплаты в «Спартаке»?

– Нет, он получал достаточно и в Туле. Все дело в амбициях, Даниил перешел в клуб с большой историей, – сказал Андрей Хлусевич.

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 млн евро.