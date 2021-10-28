Отец Хлусевича о «Спартаке»: «Зенит», «Краснодар», «Рубин» и середняки топовых лиг тоже проявляли интерес»

Андрей Хлусевич, отец полузащитника «Арсенала» Даниила Хлусевича, прокомментировал трансфер сына в «Спартак».
– Когда начались переговоры со «Спартаком»?
– Где-то неделю-две назад состоялись первые переговоры. Но игроком интересовался же не только московский клуб.
Проявляли интерес «Зенит», «Краснодар» и «Рубин». Но самый предметный интерес проявил «Спартак».
– Что стало решающим фактором при переезде в Москву?
– Большая разница между клубами. История у «Спартака» и «Арсенала» разные, у красно-белых огромная своя история. Это стало решающим фактором.
– Проявляли ли интерес иностранные клубы?
– Да, но это были середняки топовых лиг. Даниил еще молодой игрок, надеемся, что он сможет проявить себя в еврокубках за «Спартак», ведь у Даниила большие амбиции переехать в Европу.
– Действительно ли переход состоялся в большинстве своем из-за большой зарплаты в «Спартаке»?
– Нет, он получал достаточно и в Туле. Все дело в амбициях, Даниил перешел в клуб с большой историей, – сказал Андрей Хлусевич.
Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит за Хлусевича 3 млн евро.