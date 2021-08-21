Радимов об 1:7 с «Ленинградцем»: «Зениту-2» не хватает мастерства. Претензий по самоотдаче нет»

Главный тренер «Зенита-2» подвел итоги матча Олимп-ФНЛ-2 с «Ленинградцем» (1:7).

— Крупный счет отражает ситуацию на поле?

— Конечно, был сильнее.

— Есть ли претензия к вашей команде по части самоотдачи?

— Ни одной претензии по самоотдаче нет. Мастерства не хватает, да. Во всем нужно искать позитивные моменты.

Знаете, сегодня играли несколько 17-летних и 18-летних мальчишек. Для кого-то из них — дебют в мужском футболе. Надеюсь, дальше все будет лучше. На самом деле, некоторыми игроками очень доволен. Тем, как они себя проявили. Это мужской футбол! Мы играли против лидера.

Конечно, если сравнивать образца прошлого года и этого, то команды получаются разные. Много людей ушло. Сейчас мальчишки делают первые шаги, набивают шишки. Мы все через это проходили.

Кравцов, например, получил сегодня игровую практику, не играя в первой команде. Он выглядел, если абстрагироваться от счета, хорошо. Я за него рад, что он сыграл 90 минут. Здесь мужской футбол, другой уровень единоборств. Так многие получают игровой опыт благодаря таким играм.

— Главная задача для «Зенита-2» — подготовка кадров для основной команды?

— В первую очередь – подготовка кадров. Результат нужен, да. Мы будем до конца играть и бороться за попадание в первую шестерку. Мы понимаем, над чем нужно работать. Даже в таком матче у нас были хорошие моменты. Самоотдачей и желанием пацанов я доволен, несмотря на крупный счет.

Без ошибок не бывает. С такой линией обороны, в таком сочетании мы первый раз вышли играть, но индивидуально у многих были положительные моменты. Даже проигрывая 1:7, к ним не было претензий по самоотдаче, – сказал Радимов.