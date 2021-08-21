Радимов об 1:7 с «Ленинградцем»: «Зениту-2» не хватает мастерства. Претензий по самоотдаче нет»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов подвел итоги матча Олимп-ФНЛ-2 с «Ленинградцем» (1:7).
— Крупный счет отражает ситуацию на поле?
— Конечно, «Ленинградец» был сильнее.
— Есть ли претензия к вашей команде по части самоотдачи?
— Ни одной претензии по самоотдаче нет. Мастерства не хватает, да. Во всем нужно искать позитивные моменты.
Знаете, сегодня играли несколько 17-летних и 18-летних мальчишек. Для кого-то из них — дебют в мужском футболе. Надеюсь, дальше все будет лучше. На самом деле, некоторыми игроками очень доволен. Тем, как они себя проявили. Это мужской футбол! Мы играли против лидера.
Конечно, если сравнивать «Зенит-2» образца прошлого года и этого, то команды получаются разные. Много людей ушло. Сейчас мальчишки делают первые шаги, набивают шишки. Мы все через это проходили.
Кравцов, например, получил сегодня игровую практику, не играя в первой команде. Он выглядел, если абстрагироваться от счета, хорошо. Я за него рад, что он сыграл 90 минут. Здесь мужской футбол, другой уровень единоборств. Так многие получают игровой опыт благодаря таким играм.
— Главная задача для «Зенита-2» — подготовка кадров для основной команды?
— В первую очередь – подготовка кадров. Результат нужен, да. Мы будем до конца играть и бороться за попадание в первую шестерку. Мы понимаем, над чем нужно работать. Даже в таком матче у нас были хорошие моменты. Самоотдачей и желанием пацанов я доволен, несмотря на крупный счет.
Без ошибок не бывает. С такой линией обороны, в таком сочетании мы первый раз вышли играть, но индивидуально у многих были положительные моменты. Даже проигрывая 1:7, к ним не было претензий по самоотдаче, – сказал Радимов.