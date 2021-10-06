Радимова могут уволить из «Зенита-2». Руководство недовольно результатами, включая разгром от «Красавы»

может быть уволен с поста главного тренера «Зенита-2», сообщает «Чемпионат».

«У руководства клуба есть недовольство последними результатами команды. Особенно болезненно было воспринято разгромное поражение от «Красавы» со счетом 0:6 [в августе].

Сейчас руководство рассматривает вопрос отставки тренера», – сообщил источник.

Если Радимов покинет свой пост, то одним из кандидатов на место будет , тренирующий команду «Зенита» до 16 лет.

Радимов работает со второй командой «Зенита» с 2018 года, также он возглавлял ее в период с 2013 по 2017 год.

занимает 7-е место в группе 2-1 ФНЛ-2, набрав 12 очков за 11 матчей.