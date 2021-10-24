Месси о возвращении в «Барсу»: «Хотел бы стать спортивным директором. Люблю этот клуб»

Форвард , выступавший ранее за «Барселону», допустил, что может вернуться в каталонский клуб по окончании игровой карьеры.

– Вы бы хотели когда-нибудь вернуться в «Барселону»?

– Да. Я всегда говорил, что хочу помогать клубу и быть ему полезным. В будущем я бы хотел стать спортивным директором. Не знаю, будет ли это в «Барселоне» или это будет другая работа.

Если будет возможность, то я хотел бы вернуться и помочь, чем смогу, потому что люблю этот клуб. Я бы хотел, чтобы у «Барселоны» было все хорошо, чтобы она росла и была одним из лучших клубов в мире, – сказал Месси.