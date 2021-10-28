Невилл о Санчо: «Он закончит как ван де Бек, если не будет осторожен»

Бывший защитник поделился мнением о перспективах хавбека .

Англичанин летом перешел в «МЮ» из дортмундской , однако не может закрепиться в составе команды и не забил ни одного мяча. Две последние игры 21-летний хавбек провел в запасе.

«Знаете, я не могу не думать о Донни ван де Беке, который не играет и сидит на скамейке. И Санчо закончит так же, если не будет осторожен.

Он принял участие в некоторых действительно кошмарных играх, и я имею в виду не его одного, а игру всей команды.

Санчо пришел в разобранную в плане показываемого футбола команду, в «Боруссии» коллектив был куда лучше.

Придя в «МЮ», он, возможно, думает: «Что, черт возьми, я делаю здесь? Никакой организации и структуры», – сказал Невилл.