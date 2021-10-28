Кокорин не попал в заявку «Фиорентины» на матч со «Специей». Он пропустит 4-ю игру подряд

Нападающий «Фиорентины» не попал в заявку флорентийского клуба на матч 11-го тура Серии А против «Специи».

Таким образом, россиянин пропустит четвертый матч команды подряд. Он был в заявке «Фиорентины» на матчи против «Кальяри» (3:0) и «Лацио» (0:1), но не появился даже на скамейке запасных своей команды в этих матчах.

Сообщалось, что игру против «Венеции» (0:1) Александр пропустил из-за мышечного перенапряжения.

В текущем розыгрыше Серии А Кокорин появился на поле в 3 матчах, отыграв в общей сложности 31 минуту. Его статистика – здесь.