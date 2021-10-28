Криштиану Роналду: «В один день нас хвалят, в другой – называют дерьмом. Критика меня не волнует»

Нападающий поделился мыслями после победы над (3:0) в .

«Перед игрой мы понимали, что позади тяжелая неделя из-за результата, которого мы не ожидали. Команда находилась под давлением, была слегка подавлена, но мы знали, что сегодня сможем хорошо ответить. Мы сыграли хорошо, отлично начали игру.

Конечно, моя работа – помогать команде опытом, голами, передачами, и я сделал это сегодня. Мне очень приятно. С точки зрения команды, на мой взгляд, была невероятная игра.

Критика всегда есть. Меня это не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю, что в один день [люди скажут, что мы] идеальны, в другой день – [что] мы дерьмо.

Я знаю это, нужно справляться с подобными вещами. Но действительно, лучше, когда тебя хвалят и довольны тобой. Иногда жизнь такая, порой надо пережить плохие моменты», – сказал 36-летний португалец в интервью Sky Sports.