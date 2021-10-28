«Ман Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и поднялся на 5-е место в АПЛ. У Роналду гол+пас

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Sports.ru Футбол

В 10-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» в гостях крупно обыграл «Тоттенхэм» (3:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 39-й минуте игры Криштиану Роналду открыл счет. На 64-й Эдинсон Кавани забил с передачи Роналду, а на 86-й Маркус Рэшфорд установил окончательный счет.

Благодаря этой победе команда Оле-Гуннара Сульшера поднялась на 5-е место в таблице.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
30 октября, 19.30, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 39 Роналду, 0:2 – 64 Кавани, 0:3 – 86 Рэшфорд.
ТоттенхэмЛьорис, Эмерсон, Дайер, Ромеро, Дэвис, Сон Хын Мин, Лукас Моура (Бергвейн, 54), Хейбьерг, Ло Чельсо (Алли, 73), Скипп (Ндомбеле, 66), Кейн.
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака, Варан, Магуайр, Линделеф, Шоу, Фред, Бруну Фернандеш (Матич, 76), Мактомини, Роналду (Рэшфорд, 71), Кавани (Лингард, 82).
Предупреждения:
Шоу (19), Магуайр (22), Фред (73), Дэвис (78), Ромеро (90).

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