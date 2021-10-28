«Ман Юнайтед» разгромил «Тоттенхэм» (3:0) и поднялся на 5-е место в АПЛ. У Роналду гол+пас

В 10-м туре в гостях крупно обыграл (3:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 39-й минуте игры Криштиану Роналду открыл счет. На 64-й Эдинсон Кавани забил с передачи Роналду, а на 86-й Маркус Рэшфорд установил окончательный счет.

Благодаря этой победе команда Оле-Гуннара Сульшера поднялась на 5-е место в таблице.