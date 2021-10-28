«Спартак» не планирует увольнять Виторию как минимум до зимней паузы в РПЛ («СЭ»)

не планирует увольнять главного тренера Руя Виторию в ближайшее время.

По данным «Спорт-Экспресса», португалец точно доработает до зимней паузы в , которая начнется в середине декабря. До нее остается провести пять матчей чемпионата – с «Локо», «Краснодаром», «Уфой», «Ахматом» и «Сочи» – и три игры в группе Лиги Европы – с «Лестером», «Наполи» и «Легией».

«Если 1:7 или нечто подобное не пойдет одно за другим, Витория досидит на спартаковской лавке. Если к тому моменту команда поднимется в таблице или хотя бы продемонстрирует намеки на прогресс, Витория получит шанс провести кэмпы в январе-феврале и потом после возобновления сезона доказать, что все делает верно.

Если же не поднимется и не продемонстрирует, то... Поиски сменщика (на данный момент в режиме «на всякий случай») ведутся теневым спортивным директором москвичей.

Мониторинг проводится за рубежом: россиян акционеры и их ближайшее окружение на посту не видят. Успехов на этой почве еще нет, но тут следует учитывать, что никто особенно не торопится», – говорится в тексте .