«Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 5 очков, «Локо» – 2-й, «Спартак» – 9-й

Завершились субботние матчи в рамках 13-го тура РПЛ.
«Локомотив» благодаря победе над «Нижним Новгородом» (2:1) вышел на 2-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.
У «Динамо» и ЦСКА, сегодня уступившего «Рубину», по 23 очка. Команда Сандро Шварца занимает 3-е место, армейцы – четвертое.
«Спартак», сыгравший вничью с «Ростовом» (1:1), на данный момент занимает 9-е место.
При этом матч в запасе есть у «Сочи», который в случае победы над «Арсеналом» может сравняться по очками с «Локо».
Также игра в запасе имеется у «Ахмата», в случае победы над «Уфой» команда может сравняться по очкам со «Спартаком».