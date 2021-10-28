«Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 5 очков, «Локо» – 2-й, «Спартак» – 9-й

Теги Спартак Локомотив Зенит премьер-лига Россия Сочи Футбол

Завершились субботние матчи в рамках 13-го тура РПЛ.

«Локомотив» благодаря победе над «Нижним Новгородом» (2:1) вышел на 2-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего «Зенита» – 5 очков.

У «Динамо» и ЦСКА, сегодня уступившего «Рубину», по 23 очка. Команда Сандро Шварца занимает 3-е место, армейцы – четвертое.

«Спартак», сыгравший вничью с «Ростовом» (1:1), на данный момент занимает 9-е место.

При этом матч в запасе есть у «Сочи», который в случае победы над «Арсеналом» может сравняться по очками с «Локо».

Также игра в запасе имеется у «Ахмата», в случае победы над «Уфой» команда может сравняться по очкам со «Спартаком».

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