«Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в 5 очков, «Локо» – 2-й, «Спартак» – 9-й

Завершились субботние матчи в рамках 13-го тура .

благодаря победе над «Нижним Новгородом» (2:1) вышел на 2-е место в РПЛ. Отставание от лидирующего – 5 очков.

У «Динамо» и ЦСКА, сегодня уступившего «Рубину», по 23 очка. Команда Сандро Шварца занимает 3-е место, армейцы – четвертое.

«Спартак», сыгравший вничью с «Ростовом» (1:1), на данный момент занимает 9-е место.

При этом матч в запасе есть у , который в случае победы над «Арсеналом» может сравняться по очками с «Локо».

Также игра в запасе имеется у «Ахмата», в случае победы над «Уфой» команда может сравняться по очкам со .