У Смолова сомнительный тест на коронавирус. Федор не сыграет с «Нижним Новгородом»

Нападающий «Локомотива» пропустит матч 13-го тура против «Нижнего Новгорода».

31-летний форвард не полетел с командой на игру, так как сдал сомнительный тест на коронавирус.

Игрок остался в Москве. У него нет проблем с самочувствием, симптомы болезни отсутствуют.

«На данный момент медицинский штаб «Локомотива» расценивает результат его анализа как ложноположительный. Всю последнюю неделю Смолов занимался по индивидуальной программе.

Все члены команды – тренерский штаб, игроки, персонал – сдали дополнительный тест, показавший у всех отрицательный результат», – говорится в заявлении на сайте .

примет московскую команду сегодня, 30 октября. Начало игры – в 19:00 по московскому времени.