Эвра о Роналду в «Юве»: «Критика была смешной и лицемерной. Аллегри не стоило публично говорить, что Криштиану не будет играть во всех матчах»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса» Патрис Эвра поделился мнением об отношении тренера «бьянконери» Массимилиано Аллегри к Криштиану Роналду, летом ушедшему из туринского клуба в «Манчестер Юнайтед».

«Роналду задели слова Аллегри о том, что Криштиану не будет играть во всех матчах. Нет нужды говорить кое-что публично, такие вещи нужно говорить наедине.

Остальная критика в адрес Роналду была немного смешной и лицемерной.

У Аллегри невероятное футбольное чутье. У Фергюсона тоже оно было, но не такое: Макс знает, как пройдет матч, до его начала.

Аллегри подходит «Ювентусу» больше остальных тренеров, он принимает идеологию клуба и знает, как подготовить и мотивировать команду. Он убивает тебя работой, но он умен, поэтому делает это с улыбкой», – сказал Эвра.

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