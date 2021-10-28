Эвра о Роналду в «Юве»: «Критика была смешной и лицемерной. Аллегри не стоило публично говорить, что Криштиану не будет играть во всех матчах»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и поделился мнением об отношении тренера «бьянконери» к , летом ушедшему из туринского клуба в .

«Роналду задели слова Аллегри о том, что Криштиану не будет играть во всех матчах. Нет нужды говорить кое-что публично, такие вещи нужно говорить наедине.

Остальная критика в адрес Роналду была немного смешной и лицемерной.

У Аллегри невероятное футбольное чутье. У Фергюсона тоже оно было, но не такое: Макс знает, как пройдет матч, до его начала.

Аллегри подходит «Ювентусу» больше остальных тренеров, он принимает идеологию клуба и знает, как подготовить и мотивировать команду. Он убивает тебя работой, но он умен, поэтому делает это с улыбкой», – сказал Эвра.