«Зенит» устроит день раздельного сбора отходов на «Газпром Арене» перед матчем с «Динамо»

проведет акцию, посвященную раздельному сбору отходов, на «Газпром Арене» перед матчем с .

Перед игрой на стадионе откроется новая интерактивная площадка «ЭКОстадион». Волонтеры и активисты экологического движения «РазДельный сбор» расскажут о раздельном сборе, сортировке и переработке отходов.

На арене покажут экспонаты музея вторичного сырья и бытовые многоразовые предметы как альтернативу одноразовым.

Также эксперт «РазДельного сбора» проведет лекцию «Раздельный сбор в Петербурге: с чего начать?» Слушатели смогут узнать о текущей ситуации с отходами в городе и на и экологическом наследии чемпионата мира.

Кроме того, на «Фан-Променаде» откроется выставка формы «Зенита» последних пяти сезонов, которая изготовлена из переработанного пластика.

Оказывается, у футбола большие проблемы с экологией. За Евро-2020 сборные сгенерировали 420 тонн углекислого газа