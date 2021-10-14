«Зенит» устроит день раздельного сбора отходов на «Газпром Арене» перед матчем с «Динамо»

«Зенит» проведет акцию, посвященную раздельному сбору отходов, на «Газпром Арене» перед матчем с «Динамо».
Перед игрой на стадионе откроется новая интерактивная площадка «ЭКОстадион». Волонтеры и активисты экологического движения «РазДельный сбор» расскажут о раздельном сборе, сортировке и переработке отходов.
На арене покажут экспонаты музея вторичного сырья и бытовые многоразовые предметы как альтернативу одноразовым.
Также эксперт «РазДельного сбора» проведет лекцию «Раздельный сбор в Петербурге: с чего начать?» Слушатели смогут узнать о текущей ситуации с отходами в городе и на «Газпром Арене» и экологическом наследии чемпионата мира.
Кроме того, на «Фан-Променаде» откроется выставка формы «Зенита» последних пяти сезонов, которая изготовлена из переработанного пластика.
Оказывается, у футбола большие проблемы с экологией. За Евро-2020 сборные сгенерировали 420 тонн углекислого газа